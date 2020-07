Sanità: Lollobrigida (Fd'I), da Zingaretti nessun impegno concreto per infermieri Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina una delegazione di Fratelli d’Italia composta dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, dai consiglieri regionali del Lazio Giancarlo Righini e Chiara Colosimo e dal responsabile degli enti locali di Roma, Federico Rocca, ha partecipato alla manifestazione del Nursind, sindacato che rappresenta migliaia di infermieri che hanno voluto portare il loro disagio sotto la sede della Regione Lazio. "Una categoria che chiede rispetto - afferma Lollobrigida -, tutele, diritti e che ha visto amplificate durante l’emergenza Covid tutte le carenze e le contraddizioni dell’attuale sistema sanitario. Un settore martoriato da anni di politiche vessatorie del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, più impegnato a tagliare posti letto, chiudere reparti ospedalieri e sperperare risorse, come nel caso denunciato da Fratelli d’Italia delle mascherine pagate e mai arrivate in Regione, piuttosto che garantire le adeguate condizioni affinché chi è chiamato a prestare cure e attenzioni ai pazienti possa farlo nelle migliori condizioni possibili. Chiediamo a Zingaretti di ascoltare le richieste degli infermieri e di dare - conclude Lollobrigida - seguito a quanto chiedono non fermandosi agli spot di circostanza come suo solito". (Com)