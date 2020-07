Governo: Berlusconi ha ricevuto invito Conte, Forza Italia disponibile a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Silvio Berlusconi ha ricevuto la lettera di invito a palazzo Chigi inviata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E' quanto riferisce una nota del partito. Forza Italia è naturalmente, come sin dall’inizio della crisi, disponibile al confronto: parteciperà all’incontro insieme a Lega e Fratelli d'Italia e consegnerà al governo un corposo dossier di proposte ideate per far ripartire il Paese e per utilizzare al meglio le ingenti risorse europee messe a disposizione dell’Italia. (Com)