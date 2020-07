Inwit: emesso primo bond per 1 miliardo di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione di collocamento è stata supportata da un pool di primarie banche, composto da Mediobanca e BNP Paribas in qualità di Global Coordinator e da Banca Akros, Banca IMI, BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, SMBC e UniCredit in qualità di Joint Bookrunner. Più di 200 investitori internazionali hanno manifestato interesse all’emissione che ha portato a richieste complessive per circa 4,5 miliardi di euro. Il prestito obbligazionario è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (Emtn). I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con le seguenti caratteristiche: emittente, Inwit spa; importo: 1 miliardo di euro; data di regolamento, 8 luglio 2020; scadenza, 8 luglio 2026; cedola: 1,875 per cento; prezzo di emissione: 99,809 per cento; rendimento effettivo, 1,909 per cento, corrispondente ad un rendimento di 220 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). (com)