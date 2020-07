Pd Roma: scende debito partito, tessera da 60 a 40 euro e 62 mila euro per circoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scende il debito del Partito democratico di Roma. La direzione, infatti, ha discusso oggi, in modalità telematica, il bilancio 2019 e la semestrale 2020 sulla relazione del deputato e tesoriere Claudio Mancini chiamato dal tesoriere nazionale, il senatore Luigi Zanda, a gestire una situazione debitoria che sfiorava i 3 milioni di euro a fine del mese di ottobre dello scorso anno. E' quanto si legge in una nota della Federazione romana del Partito Democratico. "Dopo 8 mesi – ha spiegato il tesoriere Mancini nel corso della sua relazione - il Pd Roma è sceso a 2.069.000 euro di debiti e si appresta a chiedere la rateizzazione all'Agenzia delle Entrate. Pagheremo i debiti del Pd Roma rispettando le leggi e le regole. Non faremo come la Lega che ha spalmato in 80 anni il proprio debito. Nel 2020 - ha aggiunto Mancini - possiamo raggiungere gli 8.000 iscritti in 60 circoli cittadini, tra territoriali, nei posti di lavoro e tematici. Con questi numeri possiamo portare la tessera 2020 da 60 euro a 40 euro; la metà servirà per fronteggiare il debito, l'altra metà per i circoli territoriali". Buone notizie anche per i circoli territoriali. Aprendo i lavori il segretario cittadino Andrea Casu ha infatti annunciato che "grazie alla decisione della segreteria nazionale di Nicola Zingaretti di redistribuire sul territorio i fondi del 2x1000, arriveranno 62.000 euro in più alla federazione di Roma che propongo di destinare ai circoli", ha concluso Casu. (Com)