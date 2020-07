Imprese: Leonardo colloca con successo prestito obbligazionario per 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna la compagnia Leonardo ha collocato con successo nuove obbligazioni per un ammontare di 500 milioni di euro, rivolte esclusivamente ad investitori istituzionali italiani e internazionali. Lo riferisce Leonardo in un comunicato, precisando che le condizioni del prestito obbligazionario prevedono una durata di 5,5 anni, con scadenza gennaio 2026, e cedola a tasso fisso del 2,375 per cento. Nel testo si precisa che il prezzo di emissione è pari a 98,933 per cento, che le cedole sono pagabili annualmente in via posticipata e che le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo. L'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha osservato che “la nuova emissione obbligazionaria testimonia la solidità del merito di credito di Leonardo sul mercato finanziario, anche in un periodo eccezionale come questo. Leonardo continua nel suo impegno a perseguire una strategia finanziaria disciplinata, in linea con gli obiettivi del Piano industriale, con il fine ultimo di creare valore per tutti gli stakeholder”, ha aggiunto. (segue) (Com)