Scuola: Campidoglio, pubblicato bando per manutenzione palestre e campi sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato oggi il bando per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da effettuare sulle palestre e sui campi sportivi polivalenti all'aperto delle scuole di Roma Capitale utilizzati dalla cittadinanza anche in orari pomeridiani o diversi da quelli scolastici. L'attività rientra nella programmazione dello stanziamento di fondi da parte dell'assessorato allo Sport per la manutenzione di 15 palestre all'anno, una per Municipio e va ad aggiungersi a quelle già riqualificate fino ad oggi: 15 palestre scolastiche comunali nel 2017, 15 nel 2018, 9 nel 2019. Tali lavori di manutenzione ordinaria si rendono necessari per garantire la conservazione, l'efficienza, la fruibilità delle strutture sportive scolastiche, compatibilmente con le risorse assegnate, e per adeguare alle normative vigenti, per il raggiungimento dei necessari standard prestazionali, le pavimentazioni sportive e le attrezzature basket e volley per i campi esterni e, da volley-minivolley, per le palestre. I siti di maggiori necessità di intervento sono stati comunicati dai Municipi a cui è stato chiesto a gennaio 2020 di segnalare un numero massimo di due scuole le cui palestre o campi sportivi all'aperto avessero necessità di interventi di manutenzione ordinaria prevalentemente sulle pavimentazioni sportive. Dal censimento realizzato sono state individuate le seguenti strutture: I - I.C. Parco Della Vittoria – plesso Giacomo Leopardi - Via Del Parco Della Vittoria, 30; I.C. Via Tiburtina Antica, 25 - plesso "A.Saffi" - Via dei Sardi, 37; I.C. Angeli della Città - Via Monte Cardoneto, 9; scuola media F.Santi - Viale Fernando Santi, 81; I.C. A. Manzi - Via Del Pigneto, 301; I.C. Elisa Scala Scuola Primaria Rocca Cencia - Via Rocca Cencia, 39; I.C. P.M. Corradini - Via di S. Matteo, 104; I.C. "Santi Savarino" plesso Ottorino Respighi - Via Romolo Gigliozzi, 35; I.C. Fanelli Marini - Via Pericle Ducati, 12; I.C. Gramsci - Via Portuense, 745; I.C. Margherita Hack - Via Del Casaletto, 599; I.C. S. Francesco d'Assisi - Piazza Borgoncini Duca, 5; I.C. Ovidio - Via Bitossi, 5; I.C. Karol Wojtyla – Largo Borghi, 6. (segue) (Com)