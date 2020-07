Ciampino: sindaco, progetto biovie per piste ciclabili presto realtà del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto biovie del Comune di Ciampino è in dirittura d'arrivo. "Sono orgogliosa dei progressi fatti dal nostro progetto Biovie - dichiara, in una nota il sindaco di Ciampino, Daniela Ballico -. Voglio ringraziare ufficialmente la Città metropolitana di Roma Capitale, ed in particolare tutti i componenti dell'Ufficio di direzione dell'architetto Massimo Piacenza, per il supporto operativo che stanno dando alle nostre idee. Ringrazio i Comuni e i Municipi che hanno deciso di aderire e di inserirsi all'interno della nostra rete di mobilità sostenibile, e mi riferisco a Marino, Albano, Grottaferrata e i municipi VI e VII del Comune di Roma. Particolarmente interessante, da questo punto di vista, l'idea di un collegamento ciclabile di nuova generazione tra Ciampino e Cinecittà. Il nostro progetto delle biovie - aggiunge Ballico - prevede una rete di circa 25 km di piste ciclabili, pensate in tre diverse fasi. Un ramo, il primo, incentrato sulla Biovia scolastico-culturale, collegherà la stazione di Ciampino alle scuole del Territorio, arrivando fino al Liceo Volterra e alla fermata Fs Sassone. Una biovia lavorativo-commerciale che connetta le maggiori aree industriali e produttive della Città e una terza biovia turistico-ambientale, che si ricolleghi al parco dell'Appia antica. Un progetto ambizioso, che il nostro Ufficio di scopo per la rigenerazione urbana, egregiamente coordinato dall'architetto Maurizio Moretti e dal suo staff, ha pensato in un'ottica innovativa, come modello da poter replicare anche in altri territori", conclude il sindaco. (Com)