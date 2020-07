Germania: caso Wirecard, presidente Bafin difende autorità di vigilanza finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin), Felix Hufeld, ha difeso l'istituzione dalle accuse di negligenza nella supervisione di Wirecard, la società di servizi per la finanza tedesca che ha recentemente dichiarato fallimento, dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Hufeld è stato ascoltato sulla vicenda dalla commissione Finanze del Bundestag. Nel corso dell'audizione, hanno rivelato fonti informate sui fatti, il presidente del Bafin ha difeso l'ente, affermando che i controlli su Wirecard sono stati effettuati “secondo le regole”. Tuttavia, la supervisione sarebbe stata ostacolata dalla mancata registrazione di Wirecard come gruppo finanziario presso la Banca centrale europea (Bce). Il Bafin ha contraddetto questa versione dopo l'audizione di Hufeld al Bundestag. In un comunicato, l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria ha affermato: “In nessun momento dell'audizione alla commissione Finanze del Bundestag, Hufeld ha dichiarato che la classificazione di Wirecard come una gruppo finanziario presso la Bce è fallita”. (Geb)