Decreto Rilancio: Cattaneo (FI), notte porti consiglio a palazzo Chigi

Il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, afferma: "Che la notte porti consiglio in quel di palazzo Chigi, su sisma bonus ed eco bonus abbiamo lavorato in questi mesi con spirito di collaborazione, apprezzando il merito della proposta e cercando di migliorare il provvedimento in Parlamento. Siamo rimasti sorpresi - continua il parlamentare in una nota - nel vedere abbassato il tetto di spesa a 30.000 euro: tutte le associazioni di categoria e le imprese del settore stanno in questo momento lanciando un grido d'allarme perché così procedendo si compromette un provvedimento molto atteso e auspicato. Si riportino subito le soglie - conclude l'esponente di FI - a quanto originariamente previsto".