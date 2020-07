Giustizia: Berlusconi, in magistratura c'è gruppo di potere interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "la magistratura italiana è fatta per la massima parte di persone serie, corrette, imparziali. Purtroppo vi è una minoranza ideologicamente schierata, un gruppo di potere interno che condiziona non solo carriere, incarichi, assegnazioni, ma anche sentenze, come nel mio caso". L'ex premier è intervenuto a Tg2 post in merito a quanto accaduto in occasione della sentenza nei suoi confronti da parte della Corte di Cassazione del 30 luglio 2013, per il processo Mediaset.(Rin)