Russia: Commissione elettorale, affluenza del 65 per cento al voto riforma costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 65 per cento dei cittadini russi ha partecipato al voto popolare sugli emendamenti costituzionali che si è concluso oggi alle 19, ora italiana. È quanto dichiarato da Ella Pamfilova, presidente della Commissione elettorale centrale russa (Cec), citando i dati preliminari sull’affluenza. "Secondo i nostri dati preliminari, l'affluenza alle urne è stata pari al 65 per cento delle persone incluse nelle liste elettorali”, ha affermato Pamfilova. La presidente della Cec ha osservato che nel corso del processo di voto è stato rilevato un numero estremamente basso di violazioni, aggiungendo che la modalità di voto online disponibile a Mosca e nella regione di Niznhij Novogorod si è rivelata molto popolare tra i residenti locali. Pamfilova ha infine affermato che la Cec ha preso tutte le misure necessarie per contrastare i tentativi di voto multiplo. (Rum)