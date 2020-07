Germania: munizioni ed esplosivi spariti dall'arsenale del Ksk, preoccupazione al ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), è preoccupata per le notevoli quantità di munizioni ed esplosivi che risultano mancare dall'arsenale del Commando forze speciali dell'esercito (Ksk). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta di 85 mila proiettili e 62 chilogrammi di esplosivo. Per Kramp-Karrenbauer, non si può escludere che tale materiale sia stato “sottratto”.Il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale Eberhard Zorn, ha dichiarato: “Si tratta di un autentico pericolo potenziale”. Il dato è particolarmente preoccupante perché, il 13 maggio scorso, un sottufficiale del Ksk risultato estremista di destra è stato arrestato nella propria abitazione in Sassonia, ove nascondeva armi, munizioni ed esplosivo al plastico, in parte proveniente dai depositi delle forze speciali.La scomparsa delle munizioni e dell'esplosivo dall'arsenale del Ksk è stata accertata durante l'inchiesta del ministero della Difesa sui sostenitori della destra radicale nel reparto. Al termine delle indagini, Kramp-Karrenbauer ha disposto una radicale ristrutturazione del Ksk, con lo scioglimento di una delle sei compagnie da cui è formato. L'unità verrà sottoposta a più severi controlli da parte del Servizio di controspionaggio militare (Mad), che è competente a indagare sui casi di estremismo nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr). Inoltre, il Ksk perderà l'autonomia dell'addestramento. La formazione delle truppe speciali verrà, infatti, assegnata alla Scuola di fanteria dell'esercito. I militari del Ksk dovranno poi servire a rotazione in altri reparti. Per Kramp-Karrenbauer, non si tratta di una punizione, ma di “un'opportunità di libertà vigilata”. Il ministro della Difesa tedesco ha escluso lo scioglimento del Ksk. Tuttavia, se al 31 ottobre prossimo la riforma del corpo si sarà rivelata inefficace, il reparto potrebbe essere sciolto e rifondato. (Geb)