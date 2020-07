Venezuela: vicepresidente Consiglio elettorale, probabili elezioni il 13 dicembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni cui si dovrebbe arrivare sono quelle per il rinnovo dell'An entro il 2020, così come prevede la costituzione. Una data precisa non è stata ancora fissata, ha spiegato Maduro avvertendo di voler seguire l'evolversi della crisi sanitaria. Si tratta comunque di un voto di non poco peso politico. L'assemblea è il solo organo istituzionale controllato dalle opposizioni, anche se le sue funzioni - grazie a ripetute sentenze della Corte suprema - sono considerate non valide dal governo. Il fronte anti Maduro, in questo accompagnato da molte diplomazie estere, ritiene inoltre che la presidenza dell'An sia cruciale, ai sensi della Carta, per poter rivendicare la presidenza ad interim del paese. Una interpretazione contestata dal governo secondo cui, inoltre, il presidente dell'Assemblea non è Guaidò, ma Luis Parra, deputato eletto al termine di un a votazione ancora oggetto di contestazioni. (Brb)