Germania: operazione di polizia contro trafficanti di esseri umani in cinque Laender

- Su mandato della procura di Hannover, la polizia federale tedesca ha condotto in Bassa Sassonia, Turingia, Renania settentrionale-Vestfalia, Baden-Wuerttemberg e ad Amburgo un'operazione contro un'organizzazione criminale dedita al traffico di esseri umani e alla falsificazione di documenti. Come riferisce il quotidiano “Bild”, sono stati schierati 530 agenti, anche dei reparti speciali, che hanno perquisito 26 proprietà. Il presunto capo della banda è stato arrestato. Si tratta di un albanese, noto come “l'ambasciatore” negli ambienti della criminalità. L'uomo e gli altri componenti dell'organizzazione a delinquere fabbricavano visti falsi dietro il compenso di 500 euro a persona per gli immigrati che intendessero trattenersi in Germania oltre la scadenza del permesso di soggiorno. L'inchiesta coinvolge anche la consorte dello “ambasciatore” e 28 clienti della banda. Il gruppo è accusato di aver fatto entrare in maniera illegale in Germania i congiunti di alcuni clienti, in particolare da Turchia e Iraq. (Geb)