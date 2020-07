Decreto Semplificazioni: Meloni, stanca di parlare di cose che non conosco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in merito al decreto Semplificazioni, ha dichiarato di essere "francamente stanca di parlare di cose che non conosco. Atteso che siamo tutti per la semplificazione - ha continuato la parlamentare ospite al Tg4 - e che il governo aveva tutti gli strumenti per semplificare già nei decreti in cui ha infilato tutt'altro, aspettiamo che qualcuno ci mandi un documento da poter valutare". (Rin)