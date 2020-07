Uruguay: ministro degli Esteri Talvi annuncia dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore era trapelato alla stampa il nome dell'attuale ambasciatore dell'Uruguay in Spagna, Francisco Bustillo, come possibile successore, un fatto che potrebbe aver accelerato la decisione dell'ex ministro. Talvi aveva confermato già il 12 giugno scorso le indiscrezioni circa una sua possibile uscita dal governo. In quel momento si riteneva che la decisione fosse dovuta alla volontà dell'ormai ex ministro di farsi carico della guida politica del partito Colorado, per il quale si era candidato alla presidenza nelle ultime elezioni. "Abbiamo parlato con il presidente Lacalle Pou della possibilità di assumere un ruolo diverso all'interno della coalizione", aveva detto Talvi in dichiarazioni alla stampa locale, precisando ad ogni modo che "non abbiamo fissato tempi, è stata semplicemente una conversazione privata". (segue) (Abu)