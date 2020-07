Israele: Di Maio si congratula con neo ministro degli Esteri Ashkenazi, approfondire relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha avuto oggi un colloquio telefonico con il neo ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Nel congratularsi con il collega per il nuovo incarico, il ministro Di Maio ha richiamato l’importanza che l’Italia annette alla sicurezza di Israele, in un Medioriente attraversato da crisi, tensioni e minacce. I ministri hanno concordato sulla necessità di approfondire ulteriormente la partnership strategica tra i due Paesi, a cominciare dalla ripresa dei flussi turistici quando le condizioni lo consentiranno, sino allo sviluppo di settori chiave di comune interesse, come quelli scientifico e tecnologico. In merito al Processo di Pace, il ministro Di Maio ha ribadito la consolidata posizione italiana a sostegno di una soluzione a due Stati giusta, sostenibile e direttamente negoziata tra le Parti. (Com)