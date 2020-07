Camera: Crimi, tagli sprechi e riduzione costi obiettivi prioritari per M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma che "in 2 anni la Camera dei deputati ha restituito 265 milioni di euro allo Stato. Gli ultimi 80 milioni saranno destinati all'emergenza Covid-19. Il taglio degli sprechi, la riduzione dei costi e la razionalizzazione della spesa pubblica - continua il viceministro all'Interno su Facebook - sono da sempre obiettivi prioritari per il M5s (il quale, fino ad oggi, ha restituito ai cittadini 112 milioni di euro, grazie al taglio degli stipendi dei suoi portavoce). Obiettivi per i quali il presidente Roberto Fico ha sempre lavorato con grande impegno e dedizione. Al Senato, invece - continua Crimi -, ci ritroviamo ancora a combattere contro i vitalizi, quelli che eravamo riusciti a cancellare e che la casta ha pensato di salvare con un colpo di mano nella notte. Non molliamo, andiamo avanti a perseguire un uso dignitoso delle risorse pubbliche". (Rin)