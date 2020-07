Egitto: fonti Farnesina su caso Regeni, serve rispetto, trarremo valutazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è una "forte delusione" per l'esito dell'incontro avvenuto oggi tra i magistrati della Procura di Roma e i colleghi della Procura generale del Cairo per fare luce sulla morte del giovane ricercatore Giulio Regeni, rapito il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Lo dicono fonti della Farnesina. "Esigiamo un cambio di passo. E soprattutto esigiamo rispetto per la famiglia Regeni. La Farnesina, dopo l’incontro di oggi, trarrà le sue valutazioni".(Res)