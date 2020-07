Commercio: Bordoni (Lega), prorogare fasce orarie è altra frustrazione per romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma prorogare l'ordinanza sulle fasce orarie danneggia il commercio ed è assolutamente inutile. E' un errore durante il periodo di post-pandemia far restare in vigore le fasce orarie diversificate per tipologia di esercizio". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Una danno al commercio che fatica a riprendere e rischia di rimanere soggiogato alle logiche stringenti di un contenimento del rischio epidemiologico molto meno concreto in questo momento - aggiunge Bordoni -. La sindaca insiste con un provvedimento che non ha prodotto gli effetti desiderati ma anzi ha generato disagi per commercianti e clienti. Avevano detto Campidoglio casa di vetro, più che altro muri molto spessi dai quali la Raggi non si affaccia mai per confrontarsi con le categorie produttive. Non c'e' ragione in questo momento di programmare una razionalizzazione delle uscite da casa, questo è ragione solo di ulteriore frustrazione per i romani. Al contrario è il momento di pensare a forme di turnazione oraria dei dipendenti per garantire il servizio alla clientela in modo continuativo. Le serrande abbassate, anche se solo in determinati orari, sono in questa fase certamente un pessimo segnale", conclude Bordoni.(Com)