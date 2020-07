Inwit: emesso primo bond per 1 miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inwit ha concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari ad 1 miliardo di euro, a fronte di richieste di circa 4,5 volte l’offerta. Il bond a tasso fisso, con durata a 6 anni, consente di ottimizzare la struttura finanziaria e di supportare la crescita dell’azienda. "L'operazione – ha dichiarato Giovanni Ferigo, amministratore delegato di Inwit – è l’ennesimo riconoscimento della solidità del nostro business e del disegno industriale, ci permette di ottimizzare la struttura finanziaria, di far fronte ai futuri investimenti e cogliere le opportunità di sviluppo. Si rinnova il ruolo centrale di Inwit a sostegno dell’industria delle telecomunicazioni e del Paese nello sviluppo della digitalizzazione e del 5G, che rappresenterà per l’Italia un fattore importante di competitività e di crescita”. (segue) (com)