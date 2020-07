Russia: riforma costituzionale, al voto online netta affermazione del "Sì"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel voto elettronico sugli emendamenti alla Costituzione della Federazione Russa, il 62,33 per cento degli elettori della regione di Mosca ha votato a favore delle modifiche mentre il 37,67 per cento che si è espresso contro. E' quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale, secondo cui a Nizhnij Novgorod, la seconda regione dove è stato possibile votare online, ha votato a favore degli emendamenti il 59,69 per cento degli elettori, mentre il 40,31 per cento si è espresso contro il nuovo testo costituzionale. Il voto online, applicato alle sole due regioni in grado con la loro capacità tecnologica di garantire la sicurezza delle procedure, è stato comunque oggetto di critiche: nei giorni scorsi, infatti, alcuni giornalisti e attivisti hanno dimostrato di poter acquisire identità digitali di persone residenti della capitale e persino di riuscire a esprimere più volte il loro voto in forma elettronica. (Rum)