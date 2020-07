Israele: “Jerusalem Post”, decisione su annessione potrebbe avvenire la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo israeliano di annettere parti della Cisgiordania potrebbe avvenire la prossima settimana. Lo riferisce una fonte a conoscenza dei fatti citata dal quotidiano “Jerusalem Post”, spiegando che la decisione verrà presa in coordinamento con Washington. L’annuncio giunge nella giornata in cui era attesa una dichiarazione del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, sulla questione. "Netanyahu continua i colloqui con gli statunitensi e ha discusso oggi con il capo del Consiglio di sicurezza nazionale e i capi della sicurezza di una serie di discussioni sulla questione. Altre discussioni avranno luogo nei prossimi giorni", si legge in una nota dell'ufficio del primo ministro. L'inviato speciale degli Stati Uniti per i negoziati internazionali Avi Berkowitz e Scott Leith del Consiglio di sicurezza nazionale delle Nazioni Unite sono tornati a Washington dopo gli incontri con Netanyahu, con il ministro della Difesa Benny Gantz e con il ministro degli Esteri Gabi Ashkenazi.(Res)