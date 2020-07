Usa-Iran: rappresentante speciale Hook a colloquio con Netanyahu e Ashkenazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale per l'Iran e consigliere senior del Segretario di Stato Mike Pompeo, Brian Hook, ha tenuto colloqui con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con il ministro degli Esteri israeliano Gabi Ashkenazi a Gerusalemme. Lo riferisce in un comunicato il dipartimento di Stato Usa, precisando che le parti si sono incontrate ieri, 30 giugno. Il rappresentante speciale Hook e il primo ministro Netanyahu hanno discusso degli sforzi congiunti "per contrastare le maligne attività iraniane nella regione e negare all'Iran le risorse necessarie per alimentare il terrorismo" e finanziarne i progetti. Nella nota, Washignton sottolinea che le parti hanno anche discusso dell'importanza di estendere l'embargo delle armi delle Nazioni Unite sull'Iran, che dovrebbe scadere il 18 ottobre 2020. Gli Stati Uniti e Israele, sottolinea Washington, si impegnano a garantire che le restrizioni alle armi contro l'Iran non scadano. Il rappresentante speciale Hook e il ministro degli Esteri Ashkenazi hanno inoltre discusso della cooperazione diplomatica in corso tra Israele e gli Stati Uniti in una vasta gamma di settori e hanno sottolineato i "valori e interessi condivisi". Il rappresentante speciale Hook ha quindi ribadito il "fermo impegno" degli Stati Uniti nei confronti della sicurezza di Israele.(Com)