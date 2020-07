Usa: coronavirus, dati positivi da primi test del vaccino Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino sperimentale sviluppato dalla compagnia farmaceutica statunitense Pfizer e dalla tedesca BioNTech ha fornito risultati positivi nei suoi primi test. Lo si apprende da un comunicato diffuso congiuntamente dalle due aziende. Secondo il documento, i partecipanti alle fasi 1 e 2 di sviluppo del vaccino, chiamato Bnt162b1, hanno risposto positivamente all’immunizzazione e hanno tollerato bene la dose somministrata. La fase di studio è tuttora in corso. Finora nessun dato è stato reso disponibile su pubblicazioni scientifiche. “I risultati clinici (…) sono incoraggianti e sostengono fortemente uno sviluppo clinico accelerato per massimizzare l’opportunità di una produzione rapida di un vaccino in grado di prevenire il Covid-19”, scrivono le due aziende nel comunicato. In base agli studi iniziali, 45 partecipanti tra i 18 e i 55 anni hanno ricevuto dosi diverse del vaccino in maniera casuale. Dodici partecipanti hanno ricevuto due dosi da 10 microgrammi per 21 giorni; 12 ne hanno ricevute due da 30 microgrammi per 21 giorni; 12 ne hanno assunta una sola da 100 microgrammi il primo giorno; ad altri nove sono stati somministrati placebo. Nei sette giorni seguenti la somministrazione, alcuni partecipanti hanno avvertito dolore nell’area dell’iniezione, febbre o disturbi del sonno, ma “nessun serio evento avverso”. Secondo i ricercatori, il vaccino ha generato anticorpi contro il coronavirus in tutti i partecipanti nei 28 giorni successivi la singola iniezione di 100 microgrammi o sette giorni dopo la seconda dose da 10 o 30 microgrammi. I dati consentiranno a Pfizer e BioNTech di determinare le dosi del vaccino che verrà studiato nelle fasi 2 e 3, a partire da questo mese. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sono 17 i vaccini contro il coronavirus attualmente allo studio in tutto il mondo. (Nys)