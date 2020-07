Corruzione: tangenti metro Milano, da altri indagati ammissioni a gip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano altre ammissioni negli ultimi due interrogatori di garanzia riguardo i fatti emersi con l'inchiesta "Subway" della Procura di Milano sul presunto giro di tangenti e gare d'appalto truccate per lavori sulla rete della metropolitana. Davanti al gip Lorenza Pasquinelli, Carmine D'Apice, finito otto giorni fa agli arresti domiciliari, avrebbe confermato la veridicità degli episodi contestati dal pm Giovanni Polizzi, titolare delle indagini, e avrebbe ammesso le proprie responsabilità. In particolare, da quanto si è saputo, il quadro, sospeso, di Engineering Informatica avrebbe sostenuto di aver colluso assieme ad altri manager della società con Paolo Bellini, responsabile, sospeso, dell'unità amministrativa tecnica complessa sugli impianti di segnalamento e automazione delle linee 1, 2, 3 e 5 dell'Atm, per aggiudicarsi alcuni appalti indetti dalla azienda che gestisce il trasporto pubblico, tra cui quello da oltre 100 milioni di euro sul "sistema di segnalamento della linea M2". Anche nel secondo interrogatorio odierno, Carmine Rossin, direttore della divisione trasporti e infrastrutture di Engineering Informatica, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, avrebbe confermato di essere a conoscenza degli episodi corruttivi ma si sarebbe difeso affermando di non avervi mai preso parte. Nel frattempo, sempre secondo quanto appreso, Paolo Alberti, engineering director, sospeso, di Alstom Ferroviaria, ha già depositato istanza al Tribunale del Riesame per chiedere l'attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere dopo il rigetto della richiesta da parte del gip.(Rem)