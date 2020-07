Turchia: Pompeo, sbagliato trasformare Santa Sofia in una moschea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invitano il governo della Turchia a non trasformare Santa Sofia in una moschea considerando che, come museo ufficialmente riconosciuto dall'Unesco, è stata amministrata in maniera eccellente per quasi un secolo. E' quanto affermato dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, come riportato da una nota del Dipartimento di Stato. Secondo Pompeo, mantenendo lo status di museo Santa Sofia continuerebbe a essere per la Turchia "un esempio del suo impegno al rispetto delle tradizioni religiose e delle diverse storie che hanno contributo alla Repubblica di Turchia" e rimarrebbe accessibile a tutti. "Gli Stati Uniti considerano il cambio di status di Santa Sofia come un danno all'eredità di questo edificio notevole e di un'abilità non superata, così raro nel mondo moderno, nell'ottica di servire l'umanità come un quanto mai necessario ponte tra coloro che appartengono a differenti tradizioni religiose e culture", ha affermato Pompeo. (segue) (Res)