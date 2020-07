Turchia: Pompeo, sbagliato trasformare Santa Sofia in una moschea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il Consiglio di Stato di Turchia a determinare la sorte del complesso di Santa Sofia a Istanbul, secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il presidente della Turchia ha affermato che il Consiglio di Stato si esprimerà domani 2 luglio sulla possibilità che Santa Sofia - ora museo statale e patrimonio Unesco - venga ritrasformata in edificio di culto come moschea. Erdogan ha più volte espresso la volontà di riconvertire l'edificio, inizialmente costruito come cattedrale nell'allora impero romano d'Oriente nel 537, tramutato in moschea il 29 maggio 1453 e poi in museo nel 1935. Il 29 maggio scorso, presso il museo di Santa Sofia si è tenuta la lettura di una sura del Corano e una sessione di preghiera per ricordare il 567mo anniversario della conquista ottomana di Costantinopoli. I disegni di Erdogan sul futuro di Santa Sofia incontrano l'opposizione delle frange più secolari della popolazione turca. (Res)