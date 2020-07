Auto: Spagna, nel mese di giugno calo delle vendite del 36,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita delle auto in Spagna nel mese di giugno ha registrato un calo del 36,7 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 con l'immatricolazione complessiva di 82.651 veicoli. E' quanto emerge dai dati resi noti oggi dall'Associazione dei fabbricanti di automobili e camion (Anfac), dei concessionari (Faconauto) e dei venditori (Ganvam). Il calo è stato molto meno pronunciato rispetto ad aprile (meno 96,5 per cento) e maggio (meno 73 per cento) anche se il volume d'affari è ancora ben al di sotto dei livelli precedenti alla crisi economica scatenata dalla pandemia del coronavirus. Per aiutare il settore dell'auto che è stato tra i più colpiti negli ultimi mesi, il governo spagnolo ha annunciato un piano di sovvenzioni da 250 milioni di euro per l'acquisto di veicoli più efficienti e meno inquinanti. (Spm)