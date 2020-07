Imprese: Riva (Finage) a "Nova", finanza agevolata strumento fondamentale per far ripartire imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo periodo a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus, sempre più imprese, soprattutto del comparto industriale e manifatturiero stanno facendo ricorso a servizi di Finanza agevolata non solo per consentire alle aziende di ripartire ma anche per rafforzare la loro posizione a livello internazionale. È quanto dichiara ad "Agenzia Nova", Marcello Riva, presidente di Finage Consulting, società di consulenza specializzata nella Finanza agevolata. La società ha sottoscritto ieri con Jiacc Services, della Joint Italian Arab Chamber of Commerce (Jiacc), una convenzione di un anno rinnovabile che ha come obiettivo il sostegno alle imprese italiane impegnate nello sviluppo di progetti di internazionalizzazione nei 22 paesi membri della Lega Araba, utilizzando strumenti e informazioni che possano favorire un più efficace accesso alle opportunità e agevolazioni in materia di fiscalità e finanza agevolata. "Le opportunità di agevolare progetti di internazionalizzazione sono sempre state seguite, sia a livello nazionale che locale. Ad oggi si sono rafforzate e dal nostro punto di vista saranno dedicate al rafforzamento delle dinamiche dell'export", ha sottolineato Riva, ricordando come sul piano delle piccole e medie imprese Sace-Simest abbia già rafforzato le linee di intervento dedicate all'internalizzazione e all'export fino al 31 dicembre con finanziamenti agevolati su sette linee di intervento, che ora sono senza richiesta di garanzia, e per il 40 per cento a fondo perduto che le rende appetibili per le aziende italiane che hanno intenzione o che già lavorano con l'export. "Questo si va ad intersecare con il Patto per l'export recentemente siglato, con investimenti importanti sia per quanto riguarda la sponsorizzazione del Made in Italy, ma anche per quanto riguarda la finanza agevolata, che saranno convertiti in fondi che andranno ad ottimizzare gli investimenti delle aziende italiane", ha sottolineato. (segue) (Res)