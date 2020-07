Imprese: Riva (Finage) a "Nova", finanza agevolata strumento fondamentale per far ripartire imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Riva, attualmente il lavoro è quello di agevolare progetti di investimento produttivo, ricerca sviluppo e innovazione, soprattutto in ottica 4.0 e "green economy" e agevolare ancora di più i progetti di internazionalizzazione. Parlando del panorama aziendale alla luce della crisi dovuta al coronavirus, Riva ha dichiarato: "In un primo momento le risorse si sono concentrate su misure atte al ripristino della liquidità dovuta al periodo di chiusura forzata. La pandemia ha inciso a vari livelli su tutte le imprese, quindi si è intervenuto sull'erogazione di liquidità e si è lavorato sulle garanzie, sia con il medio credito centrale (innalzando le percentuali di garanzia e rendendo gratuita la concessione della stessa) sia attraverso Sace. Ciò ha permesso alle banche di erogare liquidità in modo più semplice". Il presidente di Finage ha aggiunto che in questi mesi sono stati fatti inoltre degli interventi più mirati riguardanti l'internazionalizzazione e altrettanto ci si attende per il rilancio delle attività di sviluppo delle imprese interrotte a causa della pandemia con il potenziamento degli strumenti già operativi in ottica transizione 4.0 (interconnessione, automazione industriale, ricerca e innovazione) e green economy". (Res)