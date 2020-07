Usa: Florida, 6.563 nuovi casi di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 6.563 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Florida, uno degli Stati Usa più colpiti dal nuovo incremento di contagi che interessa in particolare la parte sud del paese. In totale, il numero di casi individuati nello Stato dall’inizio della pandemia è a quota 158.997. Dopo il picco di 9.585 casi nella giornata di sabato, i numeri erano apparsi in calo domenica (8.530 casi) e lunedì (5.266 casi). A partire da ieri, quando sono stati effettuati 6.093 nuovi test positivi, i contagi sono tornati tuttavia a crescere.(Nys)