Coronavirus: ancora in calo le terapie intensive, 21 i decessi nelle ultime 24 ore

- E' pari a 187 l'incremento rispetto a ieri dei casi totali di Covid-19 per un totale di 240.760 contagi dall'inizio dell'emergenza. E' quanto emerge dal consueto aggiornamento dei casi diffuso oggi dal ministero della Salute e consultabile sul sito del dipartimento della Protezione civile.Le vittime registrate oggi sono 21 contro le 23 di ieri. I dimessi-guariti sono +469 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 15.255, di cui 14.143 in isolamento domiciliare, mentre sono 87 le persone ricoverate in terapia intensiva.I tamponi fatti oggi sono 55.366 rispetto agli oltre 48 mila di ieri. (Rin)