Risparmio: Villarosa (M5s) su Fir, semplificata la verifica del requisito di patrimonio

- Il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, osserva: "Abbiamo approvato l’emendamento al Fir (Fondo indennizzo risparmiatori) volto a semplificare la modalità di verifica del requisito di patrimonio dei risparmiatori aventi diritto all’indennizzo forfettario. Con questo intervento - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - si chiudono tutte le semplificazioni alla procedura Fir. Per il requisito del reddito abbiamo già concordato con l’Agenzia delle entrate ed il direttore Ruffini le modalità di verifica dei dati. La Commissione tecnica, egregiamente presieduta dal magistrato Servello, sta esaminando la regolarità della documentazione pervenuta ed i lavori procedono regolarmente". Villarosa aggiunge: "Nei termini previsti dalla normativa e secondo le relative modalità i risparmiatori avranno il giusto indennizzo. Ringrazio per la collaborazione il capogruppo del Movimento cinque stelle Nicola Grimaldi, che sta dimostrando di essere il miglior candidato alla presidenza della commissione Finanze, ma soprattutto - conclude il sottosegretario - ringrazio il ministro Di Maio per aver supportato e difeso il Fir in ogni sede istituzionale". (Com)