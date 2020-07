Brasile: ciclone punta su San Paolo e Rio de Janeiro con venti a 80 chilometri all'ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ciclone "bomba" si sta dirigendo verso i litorali degli stati di San Paolo e Rio de Janeiro, in Brasile, dopo aver causato danni e la morte di otto persone negli stati meridionali del paese nelle scorse ore. All'alba il ciclone ha procurato i primi danni nello stato di San Paolo, causando l'affondamento di due motoscafi e sette barche nel municipio di Peruibe. Secondo le previsioni i municipi costieri degli stati di Rio e San Paolo dovrebbero essere interessati da forti raffiche nel corso dell'intera giornata. Già in mattinata nelle capitali i temporali e il forte vento hanno causato la caduta di alcuni alberi. A San Paolo i venti hanno raggiunto gli 80 chilometri all'ora, mentre a Rio, la previsione è per venti fino a 76 chilometri all'ora nella capitale. (Brb)