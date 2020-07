Sicurezza: De Corato, verso nuova stagione per le polizie locali con le idee della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova vita della Polizia locale, che contiene anche le proposte articolate formulate da Regione Lombardia, è entrata nel vivo. Prima tappa, questo pomeriggio, la videoconferenza della Commissione Affari costituzionali della Camera, cui ha partecipato, per Regione Lombardia, Fabrizio Cristalli, Direttore generale della Direzione sicurezza della Regione Lombardia. "Le norme che come Regione abbiamo proposto per migliorare la vita e l'operatività delle Polizie locali lombarde - ha detto l'assessore di Regione Lombardia alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato - sono entrate nella discussione delle proposte di legge recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale". "L'analisi della sicurezza urbana - ha sottolineato l'assessore - ha consentito di evidenziare come, sempre più spesso, gli operatori di polizia locale siano impiegati in specifiche operazioni e in situazioni estemporanee di emergenza senza avere un giusto riconoscimento dei diritti come lavoratori coinvolti. Quindi un aumento dei rischi ai quali sono esposti quotidianamente". La fotografia della situazione ha portato al riconoscimento della necessità di una sempre più chiara definizione dei compiti svolti dalle Polizie locali, anche in sinergia con le altre forze di polizia, e della necessità di una promozione di uno scambio informativo con un sistema integrato di sicurezza e in particolare l'accesso alla banca dati al sistema di indagine SDI. (segue) (Com)