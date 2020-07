Sicurezza: De Corato, verso nuova stagione per le polizie locali con le idee della Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tavolo la proposta della costituzione di un albo dei Comandanti e delle figure apicali e il divieto per gli enti locali di impiegare gli operatori in attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge. Nonché il superamento degli attuali limiti spazio temporali della qualifica di polizia giudiziaria e un riordino della dirigenza tagliato specificatamente per il settore della polizia locale. Tra le proposte emerse nella videoconferenza odierna, quella di uniformi e gradi univoci su tutto il territorio nazionale e collegamenti telematici sempre più efficienti per garantire un migliore servizio delle polizie locali. "Da più parti - ha evidenziato l'assessore - è emersa la necessità dell'istituzione di un Comitato presso il Ministero dell'Interno con anche la presenza di esponenti del mondo delle Polizie locali. Affinché possano far comprendere concretamente al Ministero le ragioni e le difficoltà operative del servizio e soprattutto per concretizzare un tavolo per il coordinamento della sicurezza urbana". "Non è mancato il richiamo - ha concluso De Corato - alla realizzazione, per determinate situazioni, e ovviamente sotto l'egida prefettizia e di concerto con le Forze dell'ordine, di operazioni di controllo e prevenzione sul territorio, un po' quelle che come Lombardia svolgiamo anche sotto il nome di Smart, e che vedono una polizia locale sempre più operanti in rete su scala regionale". (Com)