Fisco: Molinari (Lega), su taglio Iva Conte ancora vago

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "continua a non chiarire se la proposta sul taglio dell'Iva sia ancora sul tavolo o no. Il governo si dia una mossa. Partite Iva, imprese, commercianti e artigiani hanno bisogno di una risposta oggi, non tra qualche mese". Lo ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo durante il Question time nell'aula di Montecitorio. "Per la Lega - ha aggiunto . il taglio dell'Iva funziona se viene applicato per un determinato periodo di tempo e a un settore specifico. Come per esempio quello turistico-alberghiero, particolarmente penalizzato dalle conseguenze della pandemia. Se l'esecutivo intende cambiare rotta per procedere in questa direzione, siamo pronti a collaborare. Se invece insisterà con la logica assistenziale delle mancette a pioggia come i bonus vacanze o per acquistare il monopattino - misure che non servono a nulla - non conti su di noi. I bonus non cancellano le tasse".(com)