Emilia Romagna: confermato presidente Cda Barbolini e revisori del teatro nazionale

- "Il consiglio generale di Emilia Romagna Teatro Fondazione composto dai soci fondatori necessari, Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena, Comune di Cesena e Comune di Bologna, e dai soci ordinari sostenitori nella seduta odierna ha deliberato all'unanimità la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori per il periodo 2020-2024". Lo si legge in una nota dell'ente: "Il teatro nazionale dell'Emilia-Romagna rimane presieduto, sempre con voto unanime, da Giuliano Barbolini, confermato alla presidenza e a guida del nuovo Cda, composto dai consiglieri: Mauro Casadei Turroni Monti, Irene Enriques, Remo Mezzetti, Anna Maria Quarzi, Maria Grazia Scacchetti e Joan Subirats. Confermati anche i componenti del collegio dei Revisori, costituito da Paolo Mezzogori con funzione di presidente, Pietro Speranzoni e Silvia Vicini come membri effettivi". (Ren)