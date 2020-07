© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato toscano del Movimento cinque stelle, Francesco Berti, afferma su Twitter: "A settembre tutti gli studenti, in Toscana e ovunque, torneranno in classe nella massima sicurezza, grazie agli stanziamenti del governo. La Lega - aggiunge il parlamentare - diffonde paure e crea panico, noi stanziamo 5,6 miliardi in più per la scuola e il Paese. Basta balle". (Rin)