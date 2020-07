Fase 3: Mariani (M5s), riattivare sport da contatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna riattivare quanto prima gli sport da contatto/combattimento. E' quanto auspica Lo Felice Mariani, deputato del Movimento 5 Stelle e vecchia gloria del judo italiano, che domani aderirà al flash mob che si terrà alle ore 14.30 presso Piazza San Silvestro a Roma. "E' una protesta organizzata da decine di associazioni sportive dilettantisiche, ormai allo stremo delle forze e della sopravvivenza economica, per dissuadere il blocco prolungato disposto dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Ministro della Salute - aggiunge -. Al Flash mob, oltre a decine di ragazzi e atleti delle palestre sportive, aderiranno alcuni ex campioni olimpici e personaggi noti. Da ex judoka, e da parlamentare, non potevo esimermi dal sostenere questa battaglia volta a tutelare le piccole realtà sportive, che considero una risorsa per il benessere dei cittadini e del Paese. Invito il ministro Speranza ad ascoltare il grido di aiuto proveniente dalle società sportive". (segue) (com)