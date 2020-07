Fase 3: Mariani (M5s), riattivare sport da contatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già il ministro Spadafora ha chiesto che si superi lo stop per gli sport da contatto – decisione presa in primis dal Comitato Tecnico Scientifico – eppure la curva epidemiologica ci evidenzia segnali confortanti e le Federazioni hanno anche stilato e approvato delle linee guida, peraltro molto stringenti, che sono state pubblicate e diramate ognuna alle proprie associazioni. Quindi non si capisce perché non concedere il via libera", aggiunge il deputato. "In autonomia 5 Regioni hanno concesso il semaforo verde per gli sport da contatto, tra queste non c'è il Lazio. Mi batterò perché sull'intero territorio nazionale cadano le restrizioni ed invito tutti a partecipare al Flash mob di domani", conclude. (com)