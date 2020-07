Algeria: ampia manifestazione a Bejaia per richiedere rilascio degli attivisti arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di algerini si sono radunati oggi davanti al tribunale della città di Bejaia, nel nord del paese, per esprimere solidarietà con le persone arrestate durante una manifestazione avvenuta pochi giorni fa. I membri della società civile di Bejaia hanno chiesto "il rilascio dei prigionieri politici di coscienza che sono in carcere da alcuni mesi", ha fatto sapere il loro portavoce. Da parte loro, le autorità algerine hanno dispiegato un imponente dispositivo di polizia, secondo quanto riferito dal Comitato nazionale per la liberazione dei detenuti (Cnld). Il Cnld ha fatto sapere che diversi attivisti sono stati arrestati dai servizi di sicurezza nel corso della dimostrazione. (Ala)