Camera: Fico, Montecitorio restituirà altri 80 milioni di euro allo Stato

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, osserva che "la Camera dei deputati restituirà altri 80 milioni di euro allo Stato. Lo abbiamo deciso poco fa - continua la terza carica dello Stato su Facebook - in Ufficio di presidenza dove è stato approvato il bilancio di Montecitorio. Si tratta di risorse di cui, nelle prossime settimane, decideremo la destinazione, ma che come indicato in capigruppo, indirizzeremo a interventi connessi all’emergenza sanitaria". Fico prosegue: "Dall’inizio di questa legislatura ammontano dunque a 265 milioni di euro le risorse che la Camera ha restituito al bilancio dello Stato. Si riduce la spesa complessiva della Camera rispetto all’anno precedente di 1,2 milioni di euro. Proseguiamo così il lavoro di contenimento e razionalizzazione della spesa, intervenendo sui costi e parallelamente garantendo l’efficace funzionamento dell’organo costituzionale, anche attraverso l’iter avviato dei concorsi pubblici". Il presidente dell'Assemblea di Montecitorio, poi, segnala: "Vi racconto anche alcuni dettagli rispetto alle voci di bilancio su cui risparmieremo: 46 milioni di euro per il taglio dei vitalizi, 20 milioni per la riduzione delle pensioni più alte dei dipendenti e 40 milioni per lo stop all’aumento di indennità e rimborsi ai deputati. Un ringraziamento - conclude Fico - al Collegio dei Questori per il lavoro attento e preciso che come sempre ha svolto". (Rin)