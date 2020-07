Difesa: De Fazio (Leonardo), investimento in tecnologia è per tutto il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire in difesa e sicurezza "vuol dire farlo in alta tecnologia", e Leonardo "è portatrice di questa alta tecnologia". Lo ha affermato Marco De Fazio, deputy managing director divisione elettronica e responsabile della business unit electronics Italy di Leonardo, ricordando che l'alto profilo del gruppo è il risultato di "una filiera fatta di oltre 2.500 aziende" e che dunque "questo investimento in alta tecnologia diventa un investimento per tutto il paese". Intervenuto al webinar "Investimenti per la sicurezza e la difesa" organizzato da Green hill accademy, De Fazio ha detto che nei momenti di crisi "si possono allargare di molto i gap fra i vari competitors": questo "vale anche a livello europeo, dove potremo consolidare la nostra posizione" nel settore della difesa, ha proseguito, sottolineando che quello presente "è un momento cruciale per il paese". "Servono assetti che ci consentano di sedere ai tavoli di assestamento avendo la possibilità di porre il giusto peso delle capacità italiane" perchè "il futuro posizionamento del paese dipende anche da queste azioni", ha concluso. (Rin)