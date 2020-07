Messina: Siracusano (FI), positivo tavolo con Provenzano su pdl per stop baraccopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si è tenuto questo pomeriggio a palazzo Chigi il tavolo tecnico, convocato dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, in merito alle proposte di legge per lo stop definitivo alle baraccopoli di Messina. Erano presenti i capigruppo della Commissione Ambiente di Montecitorio, Pietro Navarra per il Partito democratico, Francesco D'uva per il Movimento 5 Stelle, e il professor Antonio Saitta, in qualità di consulente giuridico. Per Forza Italia, oltre alla sottoscritta, era presente anche la capogruppo Mariastella Gelmini. Lo rende noto Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.