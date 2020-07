Messina: Siracusano (FI), positivo tavolo con Provenzano su pdl per stop baraccopoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incontro è andato bene - commenta la deputata -, il ministro Provenzano ha ribadito la volontà precisa del governo di risolvere una volta per tutte la questione nel modo più efficace, garantendo che le risorse finanziarie saranno reperite anche attraverso le disponibilità dei fondi europei. Per fare tutto questo l'esecutivo intende - con la partecipazione attiva del Parlamento - trovare una sintesi con la Regione Siciliana, con la quale verrà avviato un tavolo di confronto parallelamente al percorso parlamentare in Commissione Ambiente del testo base. Il prossimo step sarà, con l'accordo di tutti i capigruppo presenti, un'audizione del governatore siciliano Nello Musumeci. Forza Italia vuole concretizzare l'approvazione della sua proposta di legge, coinvolgendo tutti i partiti, ma puntando alla velocità. Abbiamo apprezzato l'atteggiamento del governo, ma abbiamo sottolineato l'importanza di accelerare per portare nel più breve tempo possibile il testo in Aula e per dare risposte immediate e certe a 8 mila cittadini messinesi e a un'intera comunità che da troppi anni chiede di poter voltare pagina. Non possiamo sprecare questa grande occasione". (com)