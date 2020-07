Francia: sondaggio, 57 per cento dei cittadini non vuole cambiare premier Philippe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 57 per cento dei francesi non vuole che il primo ministro, Edouard Philippe, resti a capo del governo dopo il rimpasto che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Elabe Berger Levrault per l'emittente televisiva "Bfm Tv". Solamente il 42 per cento vuole che il premier venga sostituito e il 25 per cento fa il nome di Bruno Le Maire, attuale ministro dell'Economia. Il 52 per cento si aspetta un cambio nella linea politica del presidente Emmanuel Macron. Il capo dello Stato raccoglierebbe il 30 per cento delle preferenze al primo turno delle elezioni presidenziali se si dovesse tenere il 5 luglio. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, sarebbe seconda tra il 24,5 e il 27,5 per cento.(Frp)