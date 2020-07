Italia-Albania: colloquio telefonico tra Di Maio e Rama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro albanese, Edi Rama. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Il colloquio si è concentrato sulle solidissime relazioni bilaterali tra Italia e Albania, testimoniate dall’invio di medici albanesi nelle fasi critiche della pandemia in Italia, nonché sul processo di allargamento dell’Unione europea nei confronti di Tirana. Il ministro Di Maio ha ringraziato sentitamente il premier Rama per l’invio di personale sanitario in Italia nei mesi più difficili della pandemia di Covid-19, e ha rilanciato il contrasto al virus come nuovo campo di collaborazione tra Roma e Tirana. La collaborazione nella lotta al coronavirus rafforza ulteriormente il partenariato tra i due Paesi, anche rispetto alle sfide innescate sul piano economico dall’emergenza sanitaria globale. Il ministro ha poi espresso apprezzamento per i recenti progressi compiuti dall’Albania nelle riforme necessarie per far avanzare il Paese nel percorso di avvicinamento all’Unione europea. Il ministro ha confermato il perdurante sostegno dell’Italia alla prospettiva europea dell’Albania, ribadendo l’auspicio italiano che l’avvio dei negoziati di adesione possa materializzarsi quanto prima. (Com)