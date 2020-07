Droga: De Corato e Bolognini su via Gola, grazie per importante azione legalità, prossimo passo sgombero centro sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessori regionali Stefano Bolognini (Politiche sociali, Abitative e Disabilita') e Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale) commentano gli arresti di alcuni spacciatori che occupavano abusivamente delle case Aler in via Gola a Milano. "Si tratta di un'altra importante azione di legalità messa in atto dalle nostre forze di Polizia - spiega l'assessore Bolognini - e che mira a riportare la normalità in una zona importante e centrale di Milano". "Dopo i gravi fatti di Capodanno - prosegue l'assessore alle Politiche abitative -, abbiamo chiesto alle Forze dell'ordine di tenere una linea dura nei confronti dei delinquenti nella zona. Per questo ringrazio la Polizia di Stato e tutte le Forze dell'ordine per gli arresti e le numerose iniziative di questi mesi volte a ripristinare la legalità nel quartiere". "Speriamo - conclude l'assessore regionale - che il prossimo passo sia lo sgombero di 'Cuore in Gola', il famigerato centro sociale che opera da anni in loco". "Ringrazio la Polizia per gli arresti - sottolinea l'assessore De Corato -. In quell'area dobbiamo tenere alta la guardia e salvaguardare i diritti di tanti cittadini onesti che chiedono il rispetto delle regole. L'obiettivo è andare avanti in questa direzione con sgomberi di chi occupa abusivamente le case ed arresti di spacciatori e delinquenti". (Com)